Scontro tra auto e moto sull’Aurelia. Un 42enne grave al Cisanello di Pisa

Grave incidente ieri mattina sulla statale Aurelia ad Arcola, all’altezza dell’incrocio di San Genesio. Ad avere la peggio nello scontro tra un’autovettura e una moto, è stato il conducente di quest’ultima, un 42enne residente alla Spezia, trasportato in codice rosso con l’elicottero Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa. Le condizioni del quarantenne sono ritenute gravi. L’episodio è avvenuto attorno alle 7.15 di ieri mattina, secondo una prima ricostruzione il centauro stava percorrendo la statale in direzione di Sarzana quando si è verificato lo scontro contro un’utilitaria. Immediati sono scattati i soccorsi, allertati anche dagli automobilisti giunti sul luogo dell’incidente qualche istante dopo.

Sul posto, in pochi minuti, l’automedica Delta2 del 118 da Sarzana con a bordo il personale medico e infermieristico, i militi della pubblica assistenza di Romito Magra. Il medico del 118, dopo aver prestato la prima assistenza al quarantenne. ha poi allertato l’elisoccorso, con l’elicottero Pegaso del 118 di Massa arrivato sul posto in poche decine di minuti dall’aeroporto del Cinquale. Il 42enne è stato così trasportato in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. A coordinare le indagini e ad occuparsi della ricostruzione della dinamica dell’incidente è la Polizia locale di Arcola, che ha inviato chiunque abbia assistito all’incidente di ieri mattina a fornire elementi utili che possano ricondurre all’esatta ricostruzione dei fatti: per farlo, contattare direttamente il comando arcolano al numero 0187.955111.

mat.mar.