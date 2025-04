Sconfitta inaspettata per NPSG Trading Logistic contro Pontedera nel volley maschile serie B

NPSG 1 PONTEDERA 3 (14-25 / 25-19 / 23-25 / 20-25)

NPSG TRADING LOGISTIC: Louza 18, Perassolo 9, Pierro, Moretti 11, Ferraguti 16 Kolev, Bettucchi 9. Materno, Klun. libero Briata. All. Parisi L.

GRUPPO LUPI PONTEDERA: Lazzeri, Luisori 3, Nicotra 12, Carrai, Frosini 16, Pozza 8, Lazzeroni 1, Pantalei 10, Lumini 16, liberi Grassini e Capponi. All. Nuti

Arbitri: Khatra e Lobrace

LA SPEZIA E’ arrivata una sconfitta inaspettata per la Npsg Trading Logistic che, pur avendo recuperato nel secondo set e riacceso la speranza per ribaltare la sfida, non è riuscita a tenere il passo e reagire nel modo giusto. Ha così consegnato la vittoria nelle mani di un Pontedera più determinato e più preciso rispetto alla compagine padrona di casa. Piuttosto equilibrato il terzo parziale, concluso sul tiratissimo 23-25, mentre nel quarto la formazione pisana, scesa in campo con l’obiettivo di chiudere quanto prima la sfida, si è imposta con il punteggio di 20-25. In casa biancazzurra rimane però l’amarezza per non aver approcciato nel modo adeguato alla gara, rendendo la vita fin troppo facile agli avversari.

Questi i risultati della 25 giornata del campionato di volley maschile serie B girone D: Camaiore -Volley Modena 3-0, Jumboffice Fi-Sassuolo 0-3, Volley Parma-Firenze Volley 1-3, Volley Grosseto-Ama S. Martino 3-2, Vvf Re-Lupi S. Croce Pi 1-3, Cecina Li- Cus Ge 3-2. Riposava: Arno Pisa.

Classifica: Lupi Pi e Camaiore 55 punti, Sassuolo 53, Jumboffice Fi e Grosseto 43, Cus Ge 41, Npsg e Ama 40, Arno Pi 38, Modena 29, Cecina 28, Pontedera 26, Firenze Volley e Vvf Re 15, Parma 4.

Ilaria Gallione