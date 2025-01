Scialpinismo, che passione! A scuola di arrampicata con il Cai

Con il nuovo anno, riparte il corso base di scialpinismo Sa1, aperto ai soci Cai, organizzato dalla scuola di arrampicata, alpinismo e scialpinismo Muzzetone del Levante ligure, che fa riferimento alle sezioni del Club Alpino Italiano della Spezia, Sarzana, Chiavari e Rapallo. Rivolto a partecipanti in discreta forma fisica e comprovata abilità nello sci, è articolato in otto lezioni teoriche e sette uscite pratiche e metterà a disposizione degli allievi le nozioni fondamentali per svolgere l’attività scialpinistica su itinerari non impegnativi in piena sicurezza. Le lezioni teoriche si terranno nella sede Cai di Spezia o Sarzana in date e orari da definirsi, mentre le uscite pratiche sono in calendario (con possibilità di variazioni rispetto al programma) dal 19 gennaio al 23 marzo. L’inaugurazione del corso è il 13 gennaio alle 20 nella sede spezzina del club, in via Napoli 156D; per informazioni e iscrizioni, inviare mail alla scuola Muzzerone all’indirizzo [email protected].

Intanto, ripartono anche nel 2025 le escursioni del Cai della Spezia, che per domenica 12 gennaio organizza un’uscita inaugurale nell’anello di Montemarcello: un percorso di difficoltà medio-alta (E/EE), con un tempo di 6 ore e dislivello di 300 metri. Insieme agli accompagnatori Paola Nicoli, Roberto Fai e Stefano Pintus (per prenotazioni e informazioni, contattare il numero 339-8373537), il gruppo partirà con mezzi propri da via Federici, all’altezza del PalaMariotti, alla volta di Montemarcello. Dopo aver imboccato il sentiero dell’Alta via del Golfo 433, i camminatori passeranno al 434 per giungere al monastero della Santa Croce del Corvo, dove è conservato il Cristo Nero del XI secolo. Continueranno con una visita a Bocca di Magra con tratto lungofiume, poi sentiero 434 per punta Bianca, con tappa alla batteria e di spostamento al 444 per pranzare al sacco in un’area di sosta abbellita da legni scolpiti. Da qui, passaggio al 445 e rientro a Montemarcello.