Scatti urbani a ’Genoeser’

C’è il porto punteggiato dalle sue gru, c’è il palazzo medievale dietro la sopraelevata, ci sono i vicoli con la loro popolazione multicolore, c’è la Torre Piacentini, c’è la funicolare, c’è l’ascensore di Castelletto visto da una prospettiva insolita, ci sono le vasche dei delfini dell’acquario e molto altro. Una carrellata di 19 artisti e di altrettanti scorci delle città, ‘scatti’ catturati con tecniche grafiche e pittoriche, che racconta l’anima della Lanterna: sono le illustrazioni dedicate a Genova che compongono la mostra permanente ’The Genoeser’.

L’esposizione, curata dall’omonima associazione culturale in collaborazione con Circuito Cinema e centro culturale Carignano, sarà inaugurata martedì 5 novembre alle 18 al cinema Sivori in salita Santa Caterina 54r (info allo 010-5532054).

La sala più antica d’Italia ospita un giovane progetto grafico per un’idea di città nuova, abbracciando il progetto artistico collettivo che vuole raccontare Genova, i suoi cambiamenti, le sue icone attraverso le copertine di una rivista immaginaria, chiaramente ispirata a quelle del celebre ’The New Yorker’. Le 19 cover, realizzate dal 2022 a oggi, portano la firma di: Jacopo Oliveri, Matilde Martinelli, Carlos Lalvay Estrada, Letizia Iannaccone, Giulia Pastorino, Luca Tagliafico, Giulia Masia, Paolo Metaldi, Elisa Murgia, Chiara Mazzotta, Sara Gironi Carnevale, Silvia Venturi, Carlo Stanga, Emanuele Giacopetti, Davide Andracco, Lorenzo Duina, Stefano Stecchelli, Ste Tirasso, Olga Cirone Boero. Ognuno di loro racconta la città dal suo punto di vista, fornendo una nuova interpretazione di luoghi, personaggi, situazioni e abitudini noti e nascosti. Una finestra sulle storie di chi vive Genova, di chi l’ha lasciata e mai dimenticata, di chi seppur di passaggio ne è rimasto colpito. L’associazione The Genoeser è stata fondata da Sara De Martino, Barbara Gasperini, Francesca Sperti e Corinna Trucco, che hanno selezionato gli artisti e hanno promosso un progetto che cresce in parallelo con altre città di tutto il mondo, La Spezia compresa con il suo ’The Spezziner’. Lo storico cinema Sivori accoglie The Genoeser nei suoi ambienti e nel suo bookshop, con l’obiettivo di accendere un riflettore sull’illustrazione e le arti visive nel capoluogo ligure.

C.T.