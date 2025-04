Scatti dall’alluvione in Romagna Fuori Luogo chiude con ’Album’

Cala il sipario su ‘Fuori Luogo’, progetto di punta di Scarti Centro di produzione teatrale d’innovazione, realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e sostenuto da ministero della Cultura, Regione Liguria e Comune della Spezia. "Gli spettacoli proposti in questi mesi, che rappresentano il meglio della scena contemporanea italiana e internazionale – dichiara Andrea Cerri, presidente degli Scarti – hanno emozionato e portato il pubblico a toccare temi importanti e attuali. E anche l’ultimo spettacolo proposto, al Dialma Ruggiero di Fossitermi, non è da meno portando in scena con delicatezza e poesia il ricordo collettivo dell’alluvione in Emilia Romagna e il dramma della perdita di memoria a causa della malattia".

Sarà infatti ‘Album’ di Kepler 452 – con in scena Nicola Borghesi, drammaturgia Riccardo Tabilio – a chiudere domani (in doppia replica alle 19 e alle 21) la stagione di Fuori Luogo. Uno spettacolo che parla della memoria, di come funziona, di come non lo sappiamo, di cosa succede quando smette di funzionare. Una raccolta di fotografie di varie parti d’Europa che compongono una storia espansa, sospesa tra l’infinitamente piccolo del privato delle nostre vite minuscole e l’infinitamente grande dei disastri che ci troveremo a fronteggiare e che già oggi presentano il conto. ‘Album’ parla di anguille, ricordi, scatoloni, strutture sanitarie, alluvioni, camminando in mezzo agli spettatori. Tra i vari riconoscimenti, Kepler - 452 vanta il Premio Rete Critica (2018), il premio ‘Gli Asini’ (2020), il premio Anct (2022) e il Premio Speciale Ubu (2023). Alle 17.30, nel foyer del Dialma, un nuovo appuntamento con Tea Time: Cornelia Mattiacci, Exhibition Curator di Fondazione Prada, presenta il progetto Preserving the Brain: A Call to Action (2024-2025), realizzato da Fondazione Prada sotto la direzione scientifica del neurologo Giancarlo Comi (1928-2024). Parte dell’iniziativa Human Brains (2020-2025), il programma ha unito scienza e arte per sensibilizzare sulle malattie neurodegenerative, come Alzheimer, Parkinson, sla e sclerosi multipla.

Mattiacci approfondirà le diverse fasi del progetto, dalla mostra informativa al ciclo di incontri in collaborazione con associazioni di pazienti, evidenziando gli esiti e l’impatto. Il museo diventa così un luogo inclusivo di dialogo e prevenzione, dove cultura e salute si intrecciano per costruire consapevolezza. Per informazioni e per la biglietteria contattare il numero di telefono 333 2489192 (anche messaggio Whatsapp) o inviare una mail a [email protected], con biglietti in vendita anche online sulla piattaforma Vivaticket.

Marco Magi