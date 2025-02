’Scambio’ con Mougins all’insegna della danza

In programma nel fine settimana il primo atto dello scambio programmato il comune di Lerici e gemellato di Mougins (Francia), che vedrà protagonista la danza. Tre le scuole di danza impegnate per un totale di cinquanta ballerine che condivideranno questo week end all’insegna dell’arte coreutica: ProDanza, la scuola di danza di Lerici; Mougins en Danse e Danzarte Versilia la scuola di Pietrasanta, terzo comune coinvolto nello scambio e legato a Lerici e Mougins da un patto di amicizia culturale. "Sono contento di questa possibilità per le nostre giovani danzatrici che potranno fare anche un’esperienza umana importante" spiega Massimo Carnasciali, consigliere delegato allo sport del comune di Lerici.

L’arrivo delle cugine francesi è previsto per sabato 8 febbraio nel primo pomeriggio quando inizieranno subito le attività con una lezione di danza jazz tenuta qui a Lerici all’interno del Palazzetto dello Sport dall’insegnante di ProDanza Valeria Antonini, per poi raggiungere le famiglie lericine che ospiteranno le 16 danzatrici francesi attese in trasferta. La domenica sarà la volta di Pietrasanta: nella sede di Danzarte Versilia tutte le ragazze si cimenteranno invece con la danza contemporanea a lezione con la maestra Patrizia Telleschi, per poi trascorrere il pomeriggio alla festa di Carnevale organizzata dal Comune di Pietrasanta. Lunedì 10 infine ultimo lo spettacolo a tre mani in cui le ragazze si divideranno la scena e condivideranno emozioni da palcoscenico. Lo spettacolo dal titolo “En Art comme en Amour” porterà in scena i talenti delle tre scuole si terrà alle 19 al Teatro Astoria e vedrà un finale collettivo frutto del lavoro di condivisione dei giorni precedenti. L’evento è ad ingresso gratuito.

"La nostra scuola di danza è attiva da più di un decennio sul territorio con ottimi risultati; sono contento che siano loro le protagoniste di questo scambio – prosegue Carnasciali – Queste ragazze condividono la passione per la danza, gli stessi sogni ed incontrarsi sarà un confronto importante". Nel weekend del 21-22 febbraio saranno 16 atlete della ProDanza a partire per Mougins dove saranno a loro volta accolte in famiglia e dove effettueranno una lezione di danza classica con Lola Botella, direttrice del centro Mougins an Danse e potranno assaporare l’emozione di un palcoscenico internazionale, ripetendo lo spettacolo già portato in scena a Lerici. "Lo scambio è stato studiato con obiettivi didattici, le ragazze studieranno insieme i tre principali stili delle danza accademiche che sono anche le specializzazioni delle tre scuole: ProDanza è una scuola di danza moderna e jazz, Danzarte Versilia di danza contemporanea e Mougins en Danse di danza classica. Il gemellaggio con Mougins è attivo da molti anni, abbiamo tante altre attività in programma"