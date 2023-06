Sarzana Opera Festival, Omaggio ai Cantautori della Scuola Genovese

Dopo gli appuntamenti spezzini dell’Opera forum e le masterclass mozartniane e pucciniane, questa sera, alle 21.15, in piazza De Andrè si terrà una serata all’insegna della musica in omaggio ai cantautori della scuola genovese. Fabio Gianardi, noto fotografo sarzanese e Edaordo Angnelli - accompagnati dai loro strumenti - eseguiranno una serie di brani estratti dai repertori di artisti del calibro di Fabrizio De Andrè, Bruno Lauzi e Luigi Tenco.

L’evento, a ingresso gratuito sino esaurimento posti, è inserito nel cartellone del Sarzana Opera Festival, kermesse di successo arrivata alla sua 23° edizione e in grado di richiamare ogni anno a Sarzana giovani talenti della lirica oltre a grandi nomi del panorama operistico e artisti di fama internazionale. Il ricco cartellone composto da un totale di 18 appuntamenti quest’anno, per la prima volta, coinvolgerà anche i comuni di La Spezia e Santo Stefano di Magra. La rassegna è stata organizzata dall’associazione gli Amici del Loggiato, in cui spiccano l’impegno profuso di Fiammetta Gemmi, titolare dell’omonima pasticceria del centro storico sarzanese, e di Maurizio Caporuscio.

Il programma completo del Sarzana Opera Festival, che proseguirà per tutta la prima metà del mese di luglio, è consultabile sulla pagina Facebook "Sarzana Opera Festival" e sul sito web sarzanaoperafestival.com. Per qualsiasi informazione non esitare a contattare il 0187620165 o a scrivere a [email protected]

E.S.