Sarzana guarda al domani. I talenti promossi in A1

Il futuro dell’Hockey Sarzana è già iniziato. Il club rossonero che sta già preparando la prossima stagione nel massimo campionato di serie A1 oltre alle conferme e novità guarda con attenzione al proprio settore giovanile. Continuando così quella tradizione di talenti fatti in casa che ha portato all’ossatura storica della formazione principale rappresentata da anni dalla vecchia e solida guardia Corona, Borsi e De Rinaldis. La società presieduta da Maurizio Corona ha voluto puntare sugli elementi del proprio vivaio per chiudere la rosa. Lorenzo Angeletti e Alessio Lavagetti saranno inseriti a pieno titolo nei dieci della serie A1 ma, non solo, i giovanissimi Giampiero Andreani e Carlo Vanello (entrambi classe 2009) oltre a giocare nella squadra di A2 saranno gli undicesimi e i dodicesimi della rosa della prima squadra. "Dobbiamo guardare al futuro – spiega il presidente Maurizio Corona – - la squadra di serie A1 sarà competitiva e la rosa verrà chiusa con due ragazzi del vivaio che dovranno essere l’asse portante delle prossime stagioni. Abbiamo ragazzi di qualità e sono orgoglioso di avere nella rosa cinque decimi provenienti dal settore giovanile".

Angeletti e Lavagetti hanno dimostrato la scorsa stagione in serie A2 di essere ottimi elementi e adesso dovranno confrontarsi con la categoria superiore.

Lorenzo Angeletti classe 2006 ha già 16 presenze in A1 mentre in A2 ha realizzato 16 ; 6 reti nella Coppa Italia di serie A2, 15 in Under 23.

Alessio Lavagetti difensore, classe 2007, nazionale under 17 agli europei di Correggio vanta 1 presenza in serie A1, 10 reti nel campionato di serie A2; 3 reti nella Coppa Italia , 15 gol in Under 23, 8 gol in Under 19.

Giampiero Andreani classe 2009, 7 reti nel campionato di serie A2, 1 rete in Coppa Italia, 4 gol in Under 23, 7 gol in Under 19, 17 gol in Under 17. Carlo Vanello, attaccante classe 2009, 5 reti nel campionato di serie A2 , 2 nella Coppa Italia, 1 gol in Under 23, 10 gol in Under 19, 15 gol in under 17. Occhio di riguardo per Kevin Farina classe 2010 e Edoardo Stefanucci.