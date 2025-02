Sara Grimaldi domani allo Yume

Speciale serata di San Valentino domani allo Yume del Canaletto. Nel ristorante giapponese, un evento dedicato all’amore e a tutti gli amanti della buona musica. A partire dalle 20, la cena verrà accompagnata fino a mezzanotte dalla nota cantante Sara Grimaldi. La spezzina viene considerata dai critici una delle migliori interpreti italiane di musica soul, pop oltre che di musica house, dotata di una estensione vocale di cinque ottave, che le hanno permesso di spaziare nei vari generi musicali. La grande voce ligure è nota anche per essere stata la corista di Zucchero Fornaciari per oltre dieci anni, dando vita insieme diversi tour di successo intorno al mondo. Nel suo curriculum, comunque, ci sono anche altre collaborazioni eccellenti, sul palco e in studio di registrazione: Sting Jeff Beck, Solomon Burke e molti altri. Attualmente collabora con numerosi produttori italiani e stranieri, partecipando a compilation oltre che in serate nei migliori locali. Info e prenotazioni: 388 3413960.