Santuario di Montenero, appello alla popolazione

Il parroco e i massari del santuario di Nostra Signora di Montenero a Riomaggiore chiedono il sostegno della popolazione in vista del 130° anniversario dell’Incoronazione di Nostra Signore di Montenero, avvenuta nel 1893. Una ricorrenza importante, che si terrà a luglio e per la quale è stato approntato un ricco programma di iniziative per l’abbellimento e la manutenzione del santuario. Attività "a cui la popolazione – si legge nella lettera appello scritta dal parroco e dai massari – può concorrere partecipando attivamente o con il proprio contributo finanziario". Tra le iniziative previste, la costruzione di un nuovo sagrato formato da una zona esterna ricoperta a paladiana, su cui saranno posizionate alcune panchine e una nuova ringhiera; programmata anche la manutenzione del campanile, "che ormai ha i colori sbiaditi e molte parti di intonaco ammalorato e friabile", nonché la realizzazione di due lampioni in legno da porre ai lati dell’altare maggiore, opere che saranno realizzate dallo stesso incisore che in precedenza aveva prodotto anche i candelabri e i lampadari. Infine, è stata programmata anche la creazione di un nuovo percorso di dodici edicole votive poste fra il piazzale del santuario e la chiesa di San Bernardo a Limen. "Contiamo sulla collaborazione e partecipazione di tutti".