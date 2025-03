Santo Stefano fa festa. Con i campioni giovanili

Davvero una grande soddisfazione per il gruppo Valdimagra le cui formazioni giovanili sono salite sul tetto del volley provinciale, inanellando un successo dietro l’altro. Per la società santostefanese sono arrivati i titoli di campione territoriali sia nel campionato under 18 femminile che nell’under 19 maschile.

Le ragazze del Volley Santo Stefano Magra hanno conquistato il titolo di campionesse territoriali della classe under 18, battendo nella finalissima la formazione della Pallavolo Futura con il punteggio di 3-0. Queste le atlete protagoniste della bella cavalcata vincente: Giulia Ceraso, Dolly Ewansiha, Chiara Gigantesco, Valeria Josanu, Rachele Loria, Irene Maggi, Matilde Menichini, Gioia Posati, Michelle Posati, Eleonora Rotunno, Michela Salvi, Viola Sebastiani, Sofia Taranto, Martina Zangani. Sotto la guida dei coach Luca Ferraro, Marco Puligheddu e Roberto Cerno.

La società ha poi avuto anche l’altra grandissima soddisfazione anche per l’obiettivo raggiunto dalla formazione maschile nel campionato riservato alla categoria under 19. I ragazzi guidati dai tecnici Enrico Pala e Giulio Dazzi si sono infatti aggiudicati il titolo di campioni territoriali nella finale vinta contro i rivali dell’Admo Lavagna Volley.

Ilaria Gallione