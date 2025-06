Santa Maria conquista il trofeo delle parrocchie

La parrocchia di Santa Maria ha conquistato il torneo di calcio giovanile che si è svolto a Romito Magra, in ricordo di Carlo Acutis che verrà santificato in occasione del Giubileo dei giovani. I ragazzi della parrocchia di Santa Marina da anni seguiti nella pratica sportiva dall’infaticabile Roberto Marchini si sono imposti dopo tanti anni dall’ultimo successo. E’ stata comunque una bella festa di sport alla quale i ragazzi hanno partecipato con lo spirito giusto e il grande senso di amicizia. Questi i partecipanti alla manifestazione: Edoardo Baudinelli, Michele Baudinelli, Gabriele Mosca, Gabriele Pareggi, Lorenzo Padula, Davide Tiberi, Samuele Malcangio, Leonardo Bianco, Davide Carta, Francesco Alberti, Cristian Piras, Tommaso Biso, Federico Padoin. La finale è stata vinta con il risultato di 1 a 0 grazie al gol segnato da Padoin, figlio dell’ex giocatore dello Spezia. "Vogliamo ringraziare – spiega l’organizzatore Roberto Marchini – Davide Tiberi per l’impegno profuso nell’invitare gli amici al torneo e l’aiuto nell’organizzazione. Un ringraziamento particolare al nuovo parroco don Franco Pagano e al parroco emerito monsignor Piero Barbieri che ha anche messo a disposizione la sua macchina per la trasferta".