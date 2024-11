Salvaguardia dell’Isola del Tino. La Marina apre alle associazioni

Migliorare la rete dei sentieri dell’Isola del Tino e gestire i flusso dei turisti che ogni anno fanno capolino su una delle perle del Golfo. Sarà un’associazione del territorio ad occuparsi della salvaguardia dell’Isola del Tino, scelta attraverso il bando pubblico emesso a tal proposito dalla Marina Marina Militare sulla base di "un rapporto di reciproca collaborazione, tramite sottoscrizione di accordo". L’obiettivo è "migliorare la fruizione della rete escursionistica dell’Isola del Tino – si legge nel testo del bando – eseguire il monitoraggio dei percorsi e gestire gli accessi di visitatori e soci, per garantirne l’utilizzo in modo sicuro ed organizzato al pubblico, perchè possa immergersi nella sua bellezza". Individuate in tre sezioni le finalità dell’accordo di collaborazione che sarà a titolo completamente gratuito: l’associazione che avrà l’incarico dalla Marina, dovrà quindi occuparsi del monitoraggio dei percorsi escursionistici dell’isola, la manutenzione ordinaria del percorso indicato nel richiamato allegato; la gestione degli accessi per soci e visitatori. L’associazione incaricata avrà anche il compito di mantenere informati ed aggiornati i volontari che si occupano della segnalazione e manutenzione dei sentieri, far conoscere i pregi naturalistici, ambientali e storico culturali dell’area e fare "un’opera di sensibilizzazione con i visitatori Informandoli sui rischi e sulle misure di autoprotezione da mettere in atto nella frequentazione della montagna". Per quanto riguarda la manutenzione dei sentieri, saranno richiesti monitoraggi periodici (almeno semestrali o dopo eventi metereologici eccezionali) con segnalazione di eventuali situazioni di pericolo e interventi di manutenzione straordinaria ritenuti necessari.

Previsti anche lavori di piccola manutenzione dei tracciati come pulizia, decespugliamento, rimozione di ramaglie, alberi e sassi di piccole dimensioni, pulizia delle cunette e della segnaletica. Infine richiesta alla associazione incaricata una attività di "coordinamento, promozione e valorizzare delle attività di volontariato per la salvaguardia del patrimonio sentieristico dell’Isola". Possono partecipare alla selezione le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro nazionale del terzo settore (Runts) da almeno 6 mesi che operano sul territorio nella salvaguardia della rete sentieristica e tutela dell’ambiente naturale. Le domande di adesione al bando (con la documentazione richiesta) devono essere inviate a [email protected].