Salone nautico, su il sipario . Oltre mille i brand presenti

Oltre mille brand presenti, 1030 imbarcazioni, 220 mila metri quadrati di esposizione fra terra e acqua, 100 novità con 30 première, 23 espositori esteri in più dell’anno scorso nel solo settore della produzione. E ancora, la crescita dei biglietti online, la cui vendita ha superato i numeri dello scorso anno. Sono alcuni dei dati con cui si appresta ad aprire, da oggi fino al 24 settembre, la 64esima edizione del Salone nautico internazionale di Genova.

Una kermesse che come di consueto vedrà una forte rappresentanza spezzina, non solo nei grandi marchi che da tempo hanno il loro quartier generale lungo il Miglio Blu, ma anche una presenza importante della pmi spezzina legata al settore della cantieristica. L’edizione numero 64 vedrà spazi maggiori rispetto all’edizione precedente e un "contenitore" più completo, grazie all’avanzamento dei lavori del Waterfront progettato dall’architetto Renzo Piano, anche se resta ancora un pezzo di cantiere: il nuovo ingresso nel ’vecchio’ Palasport ristrutturato, le barche esposte anche nel canale che circonda per intero l’isola del Padiglione Blu. Moltissime le novità in tutti i settori. Nel segmento degli yacht e superyacht, al Salone ci saranno fra gli altri l’Amer 120 (35,50 metri) di Amer Yachts, dotato di un sistema catalitico che riduce le emissioni, l’Exuma 35 (35,20 metri) di Maiora, dotato di una terrazza di oltre 130 metri quadrati, e il Sanlorenzo SL86A (26,60 metri) che con l’organizzazione asimmetrica del ponte ha rivoluzionato il mondo dello yachting.

Il fatturato nazionale della nautica da diporto è cresciuto ancora a doppia cifra, con una corsa che continua ininterrotta da 7 anni, e conferma la leadership globale nella produzione italiana di superyacht che nel 2023 ha registrato +21% rispetto all’anno precedente detenendo il 51% degli ordini globali. Una crescita all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, nei materiali, nelle propulsioni, nelle tecnologie, che vuole diventare una bandiera anche della manifestazione. La manifestazione vedrà la presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e di Nello Musumeci ministro delle Politiche del mare, a testimoniare l’importanza del settore per l’economia, più il presidente del Senato Ignazio La Russa.