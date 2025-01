Saldi, i dubbi dei commercianti: “Hanno perso la loro natura”

La Spezia, 4 gennaio 2025 – Non ci sono più i saldi di una volta. Come i mandarini al mercato e le mezze stagioni. Ed era proprio in occasione di queste ultime fasi climatiche di transizione – nei mesi di marzo e di settembre – che prendevano avvio le tradizionali, attesissime campagne di sconti e promozioni sugli articoli delle stagioni appena concluse. A guardarsi indietro di una quindicina di anni circa sono esercenti e operatori del commercio spezzino che si percepiscono come all’interno di un mercato «vortice di sconti»: dal ‘Black Friday’ nel mese di novembre ai pre-saldi, sino ai saldi veri e propri. Quelli, per intenderci, che cominciano oggi. Ma se per gli uni non sono poi così attesi, per gli altri invece questi sconti invernali rimangono un appuntamento fisso. I consumatori spezzini infatti si lasceranno tentare da queste svendite, anche se solo nei negozi di loro fiducia.

«Di anno in anno i saldi continuano ad esserci, ma hanno perso attrattiva – spiega Mirco Godani, storico commerciante titolare di ‘Le Firme In’ nei due punti vendita della città in via del Canaletto 254 e in via Roma 42 – perché si comincia già a novembre con il ‘Black Friday’, che si è esteso addirittura a una settimana intera, e si continua con altre ’invenzioni’ come i pre – saldi. Una volta c’erano più regole, come ad esempio i 40 giorni prima dell’ inizio degli sconti veri e propri in cui erano vietate a chiunque promozioni fatto salvo per le liquidazioni per cessazione di attività o rinnovo locali». A sottolineare la variazione delle tempistiche nei saldi anche Francesco Scaletti e Francesca Landini, titolari dei tre negozi di abbigliamento ‘Honest’ di via Vittorio Veneto 23, di piazzetta del Bastione e di via Del Prione: «In generale una volta si svolgevano a fine stagione con l’intento di far acquistare gli articoli rimasti invenduti – precisa Scaletti – un conto è la grande distribuzione che vende enormi quantitativi di merce velocemente ma i negozi al dettaglio non hanno il tempo materiale di vendere la merce invernale a prezzo piene che è già il momento di scontarla. Penso – aggiunge Landini – che i saldi abbiamo senso davvero per quelle firme che normalmente hanno prezzi inavvicinabili; nei nostri negozi, per esempio, che garantiscono abbigliamento e accessori di tendenza a prezzi modici e in cui è sempre presente una stand con articoli in promozione si può dire che i saldi ci sono tutto l’anno».

Chi non si lancia in previsioni sono Elisabetta Benesperi e Gianna Barichello, amiche e socie da ben 27 anni, titolari di ‘Rovepa’ in piazza Caduti della Libertà: «Preferiamo per scaramanzia non pronunciarci – dice Barichiello – noi vantiamo una clientela affezionata nei confronti della quale cerchiamo di garantire sempre il giusto costo degli articoli evitando il cambiamento selvaggio dei prezzi nel corso dell’anno. Per esempio – spiega – in occasione del ‘Black Friday’ abbiamo selezionato alcuni articoli da scontare e questo sconto lo abbiamo poi lasciato. Il nostro negozio punta soprattutto sul rapporto di fiducia con il cliente a cui offriamo un servizio fatto anche di consigli e suggerimenti».

A chi i saldi paiono sempre e comunque un’occasione sono i consumatori spezzini che si preparano alla caccia all’affare: «E’ un appuntamento per me attesissimo – dice Elisabetta Tori – ed è anche meglio che siano anticipati anche se posso capire il disappunto dei commercianti. In generale trovo che tutto ciò che è in promozione sia un vantaggio». «Diciamo che sono una persona che fa girare l’economia – scherza Marta Marzioli, a passeggio con il suo labrador Thor – in realtà quest’anno mi ero proposta di resistere alle compere, ma so già che la tentazione sarà grande anche se occorre stare molto attenti alle fregature. Mi è capitato, una volta, di vedere un articolo che tenevo d’occhio scontato al suo prezzo vero...perchè maggiorato per l’occasione!». A non attendere i saldi sono Giorgia Pericelli e Cleo Russo: «Con le festività natalizie, tra doni e compere – dice Giorgia - ho quasi già tutto e poi non amo la confusione nei negozi. Anch’io non andrò per saldi appositamente - le fa eco Cleo – questo non significa che se adocchio qualcosa di carino e per di più scontato, lo comprerò».