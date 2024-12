Run for Children. La carica dei 1300. A passo di solidarietà per raccogliere fondi

Erano in milletrecento ieri mattina a correre tra largo Fiorillo, il Molo Italia, la Passeggiata Morin e il Porto Mirabello, per partecipare alla Run for Children. Grandi numeri, che superano anche quelli della scorsa edizione ed infatti le novecento magliette dell’organizzazione si sono volatilizzate, in poco tempo. Soddisfatti, quindi, i promotori, ovvero l’associazione sportiva Spezia Marathon Dlf, in collaborazione con il Comune della Spezia, nella decima edizione di una manifestazione podistica nata per raccogliere fondi per il reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea. In una splendida giornata di sole, tantissimi nella passeggiata non competitiva, mentre nel segmento competitivo (in 171 tagliano il traguardo), per il Campionato regionale master della Fidal, i 5 chilometri su strada, con l’assegnazione del titolo regionale assoluto, il primo gradino del podio, per l’ennesima volta, è dello spezzino Samuele Angelini, dell’Atletica Arcobaleno di Savona, venticinquenne pluricampione internazionale di triathlon con la squadra delle Fiamme Oro, che riesce a battere di 10 secondi il suo stesso record dello scorso anno, quindi in 14 minuti e 25 secondi. Secondo Federico Scabini dell’Accademiatletica dopo ulteriori 43 secondi, terzo Andrea Ghia del Cus Genova, dopo 1 minuto e 9 secondi. Una sessantina poi, i partecipanti alla Dog for Children, giunta all’ottavo atto, con gli amici a quattro zampe accompagnati dai loro compagni umani: davanti a tutti Alessia Belviso con Lily, femmina di Weimaraner, poi Gaia Pucci con il pastore apuano Churros, terza Gaia Romeo con la meticcia Ondina. Tutti e tre esemplari di tre anni.

Marco Magi