Rotatoria di Bottagna ancora al palo. Rinviato a maggio l’inizio dei lavori: "Sarà pronta per il mese di giugno"

La nuova rotatoria tanto attesa non sarà pronta entro Pasqua. Partiranno infatti soltanto il 5 maggio i lavori di Anas per la realizzazione della rotonda di Bottagna, con conclusione prevista a giugno. Slittano dunque tutte le tempistiche, rispetto a quanto era stato annunciato in pompa magna, con tanto di promessa di chiusura del cantiere prima di Pasqua. In molti, del resto, in queste settimane si erano chiesti se l’opera procedesse, non notando grosse lavorazioni se non nei primi giorni in cui erano state avviate le azioni propedeutiche.

La risposta ai dubbi dei cittadini è arrivata ieri, durante la riunione avvenuta tra l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, il sindaco Massimo Bertoni e i tecnici di Anas: rinvio del cantiere a maggio per evitare – è stato detto – disagi durante le festività. L’intervento ha accumulato alcune settimane di ritardo – questa la motivazione –, inizialmente a causa del maltempo e poi per alcuni problemi legati ai sottoservizi, in particolare per l’elettricità a media tensione, oggi risolti.

"Questa scelta è coerente e in linea con il piano di alleggerimento dei cantieri più impattanti sulla rete autostradale – sostiene l’assessore Giampedrone – per agevolare soprattutto i flussi turistici e gli spostamenti dei cittadini. Le prossime settimane serviranno sia per approntare il cantiere sia, soprattutto, per consentire all’amministrazione comunale di concordare con Anas una serie di possibili migliorie tecniche legate ad esempio all’illuminazione o all’arredo urbano. Questi aspetti saranno definiti entro Pasqua".

Un programma su cui è d’accordo il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni: "Dalla riunione usciamo soddisfatti, per cui ringrazio Regione e Anas. I ritardi sono stati dovuti alle criticità che spesso si incontrano quando si va ad intervenire su una strada di questo tipo. È stato necessario effettuare una serie di verifiche complesse legate ai sottoservizi, sempre nel rispetto della sicurezza anche dei lavoratori. Oggi abbiamo messo a punto il nuovo cronoprogramma e nei prossimi giorni ci vedremo con Anas sul territorio con l’avvio di una serie di attività propedeutiche all’avvio del cantiere".

Dopo l’avvio del cantiere, promesso appunto per il 5 maggio, è prevista l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo e movieri nella settimana da lunedì 12 e venerdì 18 maggio lungo la statale 330 in direzione Buonviaggio.

Cristina Guala