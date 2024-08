Rossella Gioan, da giocatrice a nuova fisioterapista dello Spezia Tarros

Sino alla scorsa stagione è stata anche giocatrice ed ha il patentino per poter allenare in Eccellenza. Dopo l’ufficializzazione di Massimiliano De Santis nel ruolo di preparatore fisico, lo staff dello Spezia Basket Club Tarros si completa con Rossella Gioan, nuova fisioterapista della squadra. Classe 2003 e diplomatasi nel 2021 con 100/100 al Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo "Pacinotti" della Spezia, Rossella sta completando il corso di Laurea triennale in fisioterapia. Intanto ha frequentato il corso ATS di Kinesiotaping. Una solida formazione derivante dallo studio, quindi, cui Rossella affianca una profonda conoscenza del basket, per averlo praticato e seguito fin da piccola grazie a papà Danilo, sino alla scorsa stagione, con risultati di rilievo. Formatasi nel minibasket del PGS Canaletto, è stata campionessa regionale Under 13, Under 14, Under 16 ed Under 18, vantando anche numerose presenze nelle rappresentative nazionali giovanili ed ha anche partecipato al Campionato di Serie A2. Per quanto riguarda gli ultimi anni da giocatrice, nel 2020/2021 ha partecipato al torneo "next gen cup" con le migliori 8 squadre d’Italia ed ha vinto il campionato regionale di serie C. Nella stagione successiva ha disputato il campionato di serie B interregionale, chiuso dalla sua squadra, la Basket Academy, al quarto posto. Risultato ancora migliore, secondo posto, nel campionato 2022/23. Anche lo scorso anno è stata impegnata nel campionato di serie B interregionale con la Jolly Acli Livorno, vincendo il campionato di serie B femminile Toscana.

Gianni Salis