Romanzo d’esordio di Paola Sbarbada Ferrari ’Il casolare sull’aia’ al centro sociale Auser

Il libro di Paola Sbarbada Ferrari dal titolo ’Il casolare sull’aia’ sarà protagonista dell’appuntamento con la rassegna letteraria ’Non ci resta che leggere’ in programma domani, alle 17.30 al centro sociale Auser di via Vecchia del Piano al fianco della tensostruttura ’PalaConti’ di Santo Stefano Magra. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune in colalborazione con lo staff della biblioteca civica Arzelà di Ponzano Magra. Il libro raccoglie momenti ed elementi autobiografici, sviluppando una trama che mescola il passato famigliare a una vita contrassegnata dal desiderio di cambiamento, dalla consapevolezza del sentirsi liberi e dalla volontà di autoaffermazione, fino alla scoperta di nuove prospettive sentimentali. Il racconto scivola accompagnato da una vera e propria colonna sonora. Paola Sbarbada Ferrari lavora nel settore della finanza ed è al romanzo di esordio. L’ingresso è libero.