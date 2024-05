“Rock in Movie” racconta il cinema La band Rock in Movie si esibirà stasera allo SmooD - Sign Music Desk di Ceparana, offrendo uno spettacolo multimediale che celebra le colonne sonore dei film più iconici degli anni '80, '90 e 2000. Con un talentuoso cast di performer, il gruppo promette un tributo coinvolgente alle hit che hanno segnato la storia del cinema. Per info e prenotazioni: 328 7671213.