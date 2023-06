Riviera del Levante Ligure, tariffe giornaliere a partire da 35€ per un ombrellone e due sedie

E chi volesse trascorrere una giornata al mare nella splendida Riviera del Levante Ligure? Anche in questo caso però sono diverse le opzioni disponibile per godersi una giornata in uno dei tanti stabilimenti balneari. A Bonassola, ai Bagni San Giorgio, è possibile usufruire di un ombrellone e due sedie per tutto il giorno al costo di 35 euro , cifra che sale a 40 euro con l’aggiunta di un lettino e a 45 euro se invece si preferisce avere un ombrellone e due lettini. Si fa però presente che questo tariffario consente al massimo due ingressi. Per quanto riguarda invece Monterosso al mare, una delle splendide Cinque Terre abbiamo appurato che, ai Bagni Alga, il costo giornaliero di un ombrellone con due lettini più un terzo lettino extra , accessibile da un massimo di 5 persone tra cui 2 bambini, ammonta a 50 euro.