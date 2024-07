Ritiro La prima amichevole finisce in parità

SPEZIA

1

ARMINIA BIELEFELD

1

SPEZIA (3-4-2-1): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Hristov; Vignali, Cassata, Bandinelli, Aurelio; Verde; Di Serio, Soleri (A disposizione: Mosti; Bastoni, Bertola, Reca, Muhl; Giorgeschi, Corradini, Elica, Candelari, Falcinelli, Krollis, Benvenuto). All. D’Angelo

ARMINIA BIELEFELD (4-2-3-1): Kersken; Lannert, Grossen, Felix, Oppie; Corboz, Russo; Kunze, Biankadi, Becker; Schroers. (A disposizione: Opermann, Schneider, Lukas, Obermayer, Worl, Schreck, Geerkens, Hilterman, Mizuta, Boujellab, Lippert) All. Kniat

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira

Marcatori: 26’ Soleri, 75’ Mizuta

VAL GARDENA - Non c’era da aspettarsi molto e in effetti lo Spezia visto con i tedeschi dell’Arminia (nobile decaduta attualmente in Terza Divisione) è parso in chiaro rodaggio e non poteva essere altrimenti visti i pochi giorni di preparazione alle spalle.

Nel primo tempo gli avversari, apparsi moto più avanti nella condizione, hanno messo sotto spesso e volentieri gli Aquilotti, che si sono salvati un po’ per bravura ma molto per il tasso tecnico assai deficitario che non ha consentito ai giocatori in maglia blu di concretizzare molte occasioni, alcune delle quali clamorose. Già dopo 2’ Mascardi è chiamato a sbrogliare una situazione pericolosa, al 17’ Becker spreca da buona posizione calciando alto, al 20’ una doppia pericolosissima palla gol di Biankadi e Orboz è sventata a due passi dalla porta da due ribattute difensive. Quando il gol opite sembrava maturo, inatteso è arrivato quello dello Spezia: cross di Verde, la difesa non riesce a spazzare e Soleri si trova un buon pallone da centro a rea e lo insacca con disinvoltura. Il gol non scuote gli aquilotti, che continuano a subire l’iniziativa avversaria: al 29’, sugli sviluppi di un corner, un salvataggio sulla linea evita la capitolazione, al 34’ Mascardi è bravo su Biankadi, al 35’ Kunze, defilato sulla sinistra, fa la barba al palo da posizione favorevolissima.

Nella ripresa inizialmente il ritmo scende, ma quando entrano i rincalzi tedeschi l’iniziativa ritorna decisamente nelle mani dell’Arminia, che al 68’ sfiorano il gol con Grossen e al 75’colgono il meritatissimo pareggio: da calcio d’angolo, Mizuta sbuca dal limite e calcia al volo indisturbato battendo l’incolpevole Mascardi. La partita si chiude con i tedeschi più propositivi, ma il risultato non cambia più.

Mirco Giorgi