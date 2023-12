Riscaldamento fuori uso, tecnici al lavoro

Dopo il presidio di ieri mattina una decina di giovani studenti delle scuole superiori spezzine sono stati ricevuti e ascoltati dalle istituzioni. L’incontro si è tenuto in Provincia, alla presenza del presidente Pierluigi Peracchini e del dirigente del settore tecnico, Gianni Benvenuto: è stato il momento per fare il punto sul programma degli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici dell’Ente che ospitano istituti scolastici. L’occasione è servita anche per affrontare la situazione di disagio, evidenziatasi negli ultimi giorni, a seguito di una serie di imprevisti malfunzionamenti degli impianti di riscaldamento che si sono verificati in alcune strutture e che sono in corso di sistemazione. Sono stati proprio questi problemi a spingere gli studenti in strada con la speranza di ricevere attenzione.

L’Amministrazione provinciale ha ascoltato le varie istanze che i rappresentanti degli studenti hanno portato in sede di incontro, illustrando gli interventi relativi al programma di messa a norma e riqualificazione della rete di edifici di proprietà della Provincia della Spezia destinati ad ospitare gli istituti superiori. I tecnici dell’Ente hanno poi chiarito sullo svolgimento degli interventi urgenti per la riparazione degli impianti di riscaldamenti e sulla necessità di svolgere alcune sostituzioni di componenti che, in alcuni casi come per esempio all’istituto Fossati, richiedono l’acquisto di parti di ricambio che, proprio per il tipo ed il numero di materiali necessari, sono vincolate ai tempi di acquisizione. Da questo primo incontro è stato deciso di programmare una serie di ulteriori occasioni di confronto, a scadenza regolare, tra l’Ente e le delegazioni degli studenti, in modo da poter garantire una maggiore informazione sul programma straordinario di opere pubbliche che sta interessando gli edifici sedi di istituti scolastici.