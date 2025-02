Riqualificazione interna affidata al designer . Francesco Paszkowski

Sarà il designer Francesco Paszkowski a curare il progetto di riqualificazione interna degli spazi dell’ex deposito Fitram, dove sorgeranno una biblioteca, uno spazio polifunzionale, un’area ristoro e uno spazio esterno attrezzato per manifestazioni all’aperto. L’annuncio dal sindaco Pierluigi Peracchini durante un sopralluogo all’area nevralgica del progetto nel dossier per la candidatura della Spezia a capitale italiana della cultura nel 2027. "La scelta di Paszkowski di firmare il design degli spazi interni dell’ex Fitram è un riconoscimento di grande valore per la nostra città – commenta Peracchini – e per il percorso che stiamo portando avanti con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027. Si tratta di un designer di fama internazionale, un punto di riferimento nel mondo della nautica che ha collaborato con i più prestigiosi cantieri del settore".