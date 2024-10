Riomaggiore, potenziata la Guardia medica

È stato confermato per l’ottavo anno consecutivo il servizio di Guardia medica nel Comune di Riomaggiore. Il servizio è attivo dalle 10.30 alle 19.30, da giugno a ottobre tutti i giorni, mentre negli altri mesi, mercoledì, sabato, domenica e festivi. Il servizio garantisce l’assistenza medica alla popolazione residente e all’enorme flusso di turisti che, ogni anno, affolla Riomaggiore, ed è garantito dalla presenza di un medico e da volontari della Croce Bianca. Grazie ai finanziamenti dell’amministrazione è stato acquistato anche un elettrocardiografo. "Questo servizio così puntuale e salva vite – afferma Fabrizia Pecunia, sindaca di Riomaggiore – ha un costo annuo di 60.000 euro, compensati interamente dalla tassa di soggiorno: sono risorse fondamentali che collaborano a garantire alla comunità e ai nostri visitatori la sicurezza di una pronta assistenza essenziale per necessità mediche improvvise". Recentemente i tre Comuni di Riomaggiore, Monterosso, Vernazza hanno attivato un confronto con l’obiettivo di implementare l’assistenza medica delle Cinque Terre attraverso l’assunzione di personale medico dipendente che contribuisca al potenziamento del servizio sanitario, migliori l’efficienza operativa e aumenti la qualità complessiva dell’assistenza fornita, in supporto dell’attività dei volontari.