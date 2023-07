Rimosso senso unico sulla Provinciale 566 Val di Vara: lavori per la chiusura del tunnel

Sarà rimosso tra questa sera e domattina il senso unico alternato lungo la Sp566 tra San Pietro Vara e Carrodano, al termine dei lavori di asfaltatura e la contestuale tracciatura della segnaletica orizzontale da parte di Anas, con la riapertura completa del tratto. Si tratta di uno degli interventi complementari indispensabili per procedere, da settembre, alla chiusura del tunnel della Madonna della Guardia, la galleria sulla statale 523 del Colle di Centro Croci che si sviluppa per circa 2,1 chilometri tra i comuni di Castiglione Chiavarese e Maissana. Si concluderanno invece entro il 18 agosto i lavori di pavimentazione e ripristino della segnaletica iniziati lunedì scorso sulla Sp40 tra l’imbocco lato Castiglione Chiavarese e il santuario di Velva. Anas provvederà al rifacimento della pavimentazione anche sul tratto di strada di competenza a Maissana: stanziati 350mila euro per interventi di pavimentazione, segnaletica orizzontale e verticale, installazione di barriere laterali e risanamenti propedeutici alla chiusura della galleria. A settembre, i lavori straordinari per la messa in sicurezza del tunnel, per i quali Anas ha stanziato 29,77 milioni, dureranno circa 90 giorni. I veicoli provenienti da Varese Ligure e diretti a Sestri Levante lasceranno la statale in località Torza, percorreranno la ex statale 583 in direzione del Santuario di Velva e la sp40 di Velva in direzione Sestri Levante, rientrando sulla statale 523 allo svincolo di Castiglione Chiavarese; percorso inverso per i veicoli provenienti da Sestri Levante e diretti a Varese Ligure. Il tempo di percorrenza aumenterà di 15 minuti, a fronte dei 2 minuti necessari a percorrere la galleria.