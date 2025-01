Rifiuti, novità a Bolano. Arrivano le ecoisole. Tariffa puntuale al via

Ecoisole e tariffazione puntuale. Sui rifiuti, il Comune di Bolano prepara una rivoluzione, che si concretizzerà nel corso dell’anno per entrare poi a regime entro l’inizio del 2026. In collaborazione con Acam Ambiente, l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Adorni ha deciso di compiere quei passi già intrapresi con buoni risultati da altri Comuni come La Spezia, Riccò del Golfo, Ameglia e Castelnuovo Magra. Anche Bolano adotterà la tariffazione puntuale per la gestione dei rifiuti urbani con l’obiettivo di promuovere una gestione più equa e sostenibile, incentivando comportamenti virtuosi e migliorando l’efficienza del servizio. Attualmente, i costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sono coperti dalla Tari, un tributo calcolato su parametri non sempre correlati alla quantità di rifiuti prodotti. Con la tariffazione puntuale, Bolano introdurrà un sistema che adatterà i costi alla quantità di rifiuti indifferenziati conferiti da ciascun utente. Questa trasformazione comporterà anche la sostituzione della Tari con una tariffa corrispettiva di natura non tributaria, applicata e riscossa direttamente dal gestore del servizio. Inoltre, grazie a un finanziamento di 677 mila euro ottenuto dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nell’ambito del Pnrr, Bolano potrà avviare questa transizione senza oneri aggiuntivi per i cittadini. Le risorse europee saranno destinate all’acquisto di cinque ecoisole automatizzate, posizionate strategicamente fuori dai centri abitati: tre nell’area di Ceparana, una a Bolano e una a Montebello. Ogni ecoisola sarà dotata di sistemi di videosorveglianza attiva 24 ore su 24 per contrastare abbandoni illeciti di rifiuti. Verranno poi installati oltre 90 cestini compattatori e tecnologie all’avanguardia per ottimizzare la raccolta, e verranno sostituite tutte le campane del vetro oggi presenti sul territorio, con contenitori di nuova generazione.

"La tariffazione puntuale premierà gli utenti che riducono i rifiuti indifferenziati, rendendo la distribuzione dei costi del servizio più equa. Per le attività economiche, la natura corrispettiva della tariffa consentirà il recupero dell’Iva, alleggerendo il carico fiscale complessivo" spiega il sindaco Adorni. È prevista inoltre l’apertura da parte di Acam Ambiente di uno sportello dedicato sul territorio comunale – in strutture messe a disposizione gratuitamente dal Comune – che offrirà assistenza sia nella fase di consegna del materiale ai cittadini sia assistenza continua agli utenti per le variazioni anagrafiche. Per facilitare questa transizione, il Comune ha predisposto un piano di accompagnamento con incontri pubblici, materiale informativo e un servizio di assistenza personalizzato per aiutare i cittadini a familiarizzare con il nuovo sistema.

L’implementazione della tariffazione puntuale è prevista in due fasi: l’avvio entro il 1° luglio, la piena operatività del sistema corrispettivo entro il 1° gennaio 2026. "Questo cambiamento è un passo decisivo per Bolano, che punta a diventare un modello di riferimento nella gestione integrata dei rifiuti, combinando sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e un tangibile miglioramento della qualità della vita per tutta la comunità – spiegano il sindaco Paolo Adorni e l’assessore all’Ambiente, Paolo Polloni –. Sarà attivata una progressiva evoluzione del sistema porta a porta. Già altri Comuni hanno introdotto questo nuovo sistema come La Spezia, Castelnuovo Magra, Ricco’ del Golfo ed Ameglia e altri stanno partendo in questi mesi come Vezzano Ligure, Follo, Vernazza ed altri. L’esperienza di questi Comuni ci fa ritenere che anche Bolano possa vincere la scommessa di un miglioramento del servizio e quindi un maggior decoro e pulizia del territorio e di ottenere una efficienza gestionale che possa calmierare il costo complessivo del servizio".

Matteo Marcello