Rifiuti, guerra agli incivili. Denuncia e sequestro

Agli agenti del nucleo motociclisti della polizia locale non è sfuggita la presenza di quell’autocarro carico di rottami che transitava in via Lunigiana. Dai primi controlli sul posto, è emerso come il conducente (un cittadino straniero regolarmente residente in Italia) non fosse iscritto all’albo dei gestori ambientali e che stesse trasportando circa 800 kg di rifiuti ferrosi. E’ stato quindi accompagnato al Comando di viale Amendola dove gli agenti lo hanno denunciato per aver effettuato attività di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, oltre alla contestazione dei verbali al codice della strada per le violazioni rilevate. L’autocarro è stato sequestrato. L’episodio si inserisce nella serie di controlli contro l’abbandono di rifiuti portato avanti negli ultimi tempi dal Comando della polizia locale spezzina attraverso una nuova strategia: pur non trascurando di sanzionare i soggetti che depositano abusivamente i rifiuti indebitamente fuori dalle isole zonali cittadine, il comando ha deciso di andare alla fonte del problema più grave, quello costituito dai produttori e trasportatori che, a vario titolo, utilizzano illecitamente autocarri e furgoni nella loro attività abusiva di svuotacantine o rottamai, impedendo quindi loro di scaricare ingenti quantità di rifiuti nei boschi o in zone poco frequentate. La ricerca sul territorio di questi veicoli, svolta da tutte le pattuglie e in particolare dal nucleo motociclisti, ha portato ieri ad intercettare l’autocarro e, solo il giorno prima, a fermare e denunciare il conducente di un furgoncino che stava trasportando abusivamente circa mezza tonnellata di detriti e scarti, probabilmente destinati ad essere abbandonati in qualche bosco della zona.