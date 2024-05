Rifiuti, decoro e pulizia. Nuovi servizi a Levanto

LEVANTO

Interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei macchinari, introduzione di nuovi servizi, potenziamento di alcuni di quelli esistenti, come l’installazione di una seconda isola ecologica a Prealba dopo che la sperimentazione della prima – installata nel parcheggio ex orti Bardellini per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti riservata agli appartamenti ad uso turistico che vengono affittati per brevi periodi – ha avuto un buon successo. Aad un anno dall’ingresso di Acam Ambiente nella gestione della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale levantese, per il Comune è tempo di un primo bilancio. Tanti i servizi avviati nei primi dodici mesi: la modifica del conferimento delle pile esauste con l’eliminazione dei raccoglitori dalle strade e la fornitura di contenitori in plexiglass ad una decina di esercizi commerciali, la raccolta oli vegetali esausti per uso domestico, con contenitori installati in via Semenza, via Ferrando. via 25 Aprile, via Martiri della libertà, via Canzio, presso la rotatoria di San Gottardo e nelle frazioni di Lavaggiorosso, Montale, Vignana e Chiesanuova. Il 5 febbraio ha inoltre preso il via il servizio di raccolta domiciliare dei presidi medico-sanitari. Tra gli interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei macchinari, la prossima riapertura del centro di raccolta dei rifiuti in località Sella Mereti, chiuso dallo scorso primo gennaio perché sottoposto ad interventi di riqualificazione ed efficientamento. Infine, dallo scorso 25 marzo il Comune ha attivato un nuovo servizio di lavaggio periodico dei marciapiedi e delle strade del centro. Indicativamente, una volta la settimana, a rotazione, fino a fine estate, i mezzi della ditta ’Clean service’ effettueranno un passaggio lungo tutte le direttrici principali.