Riapre la rampa di Vezzano ’Semaforo verde’ da stamani. Lavori completati a fine mese

Il disagio terminerà oggi alle prime ore della mattina. Nel rispetto del cronoprogramma annunciato il ramo di ingresso in carreggiata est dello svincolo di Vezzano Ligure in direzione Santo Stefano Magra, che era chiuso da lunedì 15 luglio per lavori sulla carreggiata. Lo ha comunicato Concessioni del Tirreno all’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone. I lavori erano stati programmati durante la riunione del 10 luglio scorso insieme ai tecnici del ministero e i referenti di Anci e dei Comuni interessati per consentire l’ammodernamento delle barriere di sicurezza spartitraffico lungo il raccordo autostradale tra Santo Stefano e Spezia.

"In attesa della conclusione dei lavori a fine mese – spiega l’assessore Giampedrone – si completa la fase più complessa dell’intervento avviato qualche anno fa. La chiusura di questo tratto è stata una soluzione condivisa: la riduzione del traffico ordinario in questo periodo ha garantito un impatto contenuto in termini di disagi per gli utenti. In questo è stato certamente fondamentale il piano di comunicazione capillare messo in campo in primis alla concessionaria e poi da tutti i soggetti istituzionali interessati per assicurare un’informazione puntuale soprattutto ai turisti. Credo che la condivisione costante di ogni passaggio attraverso il tavolo di monitoraggio abbia portato ad un ottimo risultato". Lintervento complessivo lunga la bretella di collegamento tra Spezia e Santo Stefano Magra, che sta creando in alcune ore della giornata disagiuo agli automobilisti, terminerà alla fine di agosto.