Infrastrutture: dalla Regione Liguria oltre 1 milione di euro nello Spezzino

Genova, 21 marzo 2025 - La manutenzione straordinaria di via Castello e via Crescia, in località Castiglione Vara a Beverino e la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via Roma e delle strade di accesso alla località Montaretto a Bonassola. Sono i due interventi infrastrutturali finanziati da Regione Liguria che ha dato il via libera alla prima tranche del Fondo Strategico Regionale.

A queste risorse si aggiungono ulteriori 200mila euro destinati all’acquisto del terreno dove verrà realizzato il nuovo Polo logistico di Protezione civile regionale a Brugnato. “È il primo passo di quello che sarà il nuovo polo del levante ligure – commenta l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – in una struttura moderna e all'avanguardia, di proprietà della Regione, che verrà realizzata con un investimento stimato in circa 2 milioni di euro. Questo consentirà alla nostra protezione civile di crescere ancora e fare un salto di qualità in avanti anche sotto il profilo logistico, superando la logica dell’affitto per l’attuale struttura non più idonea”.

Per quanto riguarda Bonassola, le due strade si trovano in un’area di particolare vocazione turistica e via Roma è che anche attraversata da un tratto di ciclovia tirrenica. L'intervento è cofinanziato dal Comune per 35mila euro.

A Beverino, in via Castello l’intervento di messa in sicurezza comporterà anche il rifacimento dell’illuminazione pubblica, delle linee di smaltimento delle acque meteoriche, la posa di protezioni stradali e il rifacimento del manto di usura. Nella parte di Via Crescio si procederà alla realizzazione di una nuova pavimentazione stradale, con la regimazione delle acque meteoriche e la posa di nuove cunette e caditoie oltre alla nuova linea di illuminazione pubblica e la posa di barriere di protezione. Anche in questo caso previsto il cofinanziamento comunale per circa 11mila euro.

“Si tratta di opere attese da tempo dal territorio – aggiunge Giampedrone – che dovranno essere cantierate entro l’anno in corso per risolvere definitivamente alcune criticità legate alla sicurezza e alla viabilità. Complessivamente gli interventi nello spezzino cubano oltre 1 milione di euro, a fronte di una prima fase di Fondo strategico che per le infrastrutture e la protezione civile stanzia complessivamente 5,7 milioni di euro in tutta la Liguria. Siamo già al lavoro con gli uffici per predisporre tutti gli interventi che nelle prossime settimane saranno finanziati con il via libera alla seconda tranche del Fondo”.

Alzano la voce, in merito, invece Roberto Centi, Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi, consiglieri comunali di LeAli a Spezia / Alleanza Verdi e Sinistra. “Ancora una volta La Spezia si conferma fanalino di coda nelle scelte della Regione Liguria. Dei 43 milioni di euro complessivi stanziati con il Fondo Strategico Regionale, alla nostra città arrivano solo le briciole: 1,2 milioni per il rinnovamento delle condotte idriche, appena 200mila euro per l'acquisto di un terreno destinato alla realizzazione del polo logistico di Brugnato e fondi non specificati per l’acquisto di un angiografo per l’Ospedale Sant’Andrea della Spezia. Nessun intervento significativo per l'edilizia universitaria, scolastica e pubblica, per la sanità, lo sport, la cultura, la rigenerazione urbana o per il rilancio dell'entroterra spezzino. Un quadro sconfortante che conferma, ancora una volta, la totale assenza di attenzione della Regione nei confronti della nostra realtà territoriale”.

“Viene da chiedersi se questa ennesima esclusione – proseguono i consiglieri – sia anche il risultato dei pessimi rapporti tra il sindaco Pierluigi Peracchini e il presidente della Regione Marco Bucci. Qualunque sia la ragione, il dato di fatto è che La Spezia continua a essere penalizzata nelle scelte strategiche della Regione”.

“Facciamo quindi appello ai consiglieri regionali spezzini affinché si adoperino per rimediare a questa ingiustizia e per ottenere un riequilibrio delle risorse. Siamo certi che i nostri rappresentanti di Alleanza Verdi e Sinistra, Candia e Casella, con cui siamo in costante contatto, si batteranno con forza per difendere anche gli interessi del nostro territorio”.