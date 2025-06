Record di presenze e di incassi al cinema Odeon: 10mila spettatori

La Spezia, 5 giugno 2025 – Si è conclusa la stagione cinematografica 2024/2025 del cinema Odeon, sito nella Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” nel cuore del quartiere Umbertino con record di presenze e incassi: oltre 10.000 persone per oltre 52.000 euro. La stagione, iniziata a settembre e conclusa a giugno, ha visto, inoltre, 214 giorni di proiezione, 92 film proiettati e 570 proiezioni.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Un bilancio che conferma il cinema comunale della Città della Spezia come uno dei principali poli di fruizione culturale grazie ad un cartellone cinematografico proposto con prime visioni italiane e internazionali, film di qualità, eterogenei e ricercati, rassegne specifiche, retrospettive e restauri della Cineteca di Bologna. Siamo orgogliosi di questo risultato e della scelta fatta come amministrazione comunale di investire sul Cinema Odeon: dal progetto di recupero, che ci ha consentito di valorizzarlo e restituirlo alla cittadinanza, fino al restyling realizzato insieme alla Mediateca Regionale Ligure, che sta portando risultati significativi”.

La stagione ha previsto sia il grande rilancio con una programmazione di ampio respiro e fortemente eterogenea sia un maggiore posizionamento della struttura nel panorama culturale spezzino grazie ad un nuovo logo riconoscibile, una valorizzazione del proprio patrimonio e dei propri spazi interni che si sono aperti ancora di più alle richieste delle associazioni e della cittadinanza. Tutto questo accompagnato ad un nuovo modello di comunicazione.

I film maggiormente di successo sono stati: 'Il ragazzo dai pantaloni rosa' di Margherita Ferri, 'Parthenope' di Paolo Sorrentino, 'Diamanti' di Ferzan Ozpetek e 'Follemente' di Paolo Genovese.

Di particolare interesse sono state le rassegne promosse nell’arco della stagione: 'Mastroianni 100' – per i cento anni dalla nascita del grande attore italiano; il ciclo di film sul regista 'Rohmer'; il ciclo dei 'Capolavori restaurati' dalla Cineteca di Bologna; il ciclo di film su David Lynch in omaggio alla sua recente scomparsa; 'Horror Tour Again' promosso da Fulvio Wetzl e il ciclo di 'Liguria Film'. Inoltre, ad ingresso gratuito, sono state promosse due rassegne: l’una in collaborazione con Acit – Associazione Culturale Italo-Tedesca 'La risata nel cinema tedesco', l’altra 'Memoria Visibile' in collaborazione con l’Istituto di Resistenza e Storia dell’Età Contemporanea della Spezia.

Altra conferma nella grande risposta di partecipazione da parte delle scuole sono stati i matinée in linea con il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura rivolto a introdurre il linguaggio cinematografico e audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento educativo. I matinée sono stati strutturati come proposte cinematografiche durante l’anno scolastico suddivisi in macro temi e particolarmente richiesto per la proiezione in chiave antibullismo è stato il film 'Il ragazzo dai pantaloni rosa'.

In questa linea, continua la fruttuosa collaborazione con la Cineteca di Bologna grazie alla quale sono proiettati i film restaurati, e la conferma alla Federazione Italiana Cinema d’Essai che ha permesso di avere rassegne specifiche e cortometraggi.