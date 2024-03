Reca a disposizione. Kouda ancora out

Mister D’Angelo, per il match contro la Reggiana, potrà nuovamente contare su Reca, ancora out Kouda (possibile il suo rientro contro l’Ascoli), Wisniewski e Di Serio. Tanco ha svolto un lavoro personalizzato, potrebbe rientrare in settimana. Ben sei i diffidati: Muhl, Bertola, Nikolaou, Cassata, Bandinelli, Falcinelli. Da segnalare l’arruolamento del portiere Nicola Mosti, classe 2006, della Primavera, in prima squadra: lo riporta la Lega Serie B. Stamani, intanto, ad Aulla si terrà una bellissima iniziativa del club bianco alla scuola Dante Alighieri: presente Kouda. A margine, da Lecce danno per certo l’arruolamento di Luca Gotti sulla panchina giallorossa al posto di D’Aversa (vinta la concorrenza su Semplici). Il tecnico veneto si starebbe già muovendo per risolvere il contratto con lo Spezia.

F.B.