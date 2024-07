"Rampe sulla A12, decisione giusta. Ora va sistemata la viabilità locale"

Soddisfazione nei comitati viabilità “No rampe A15” di Albiano Magra e “Due fiumi” della piana di Ceparana al ’via libera’ della Conferenza di servizi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la trasformazione da provvisorie a permanenti delle rampe di accesso all’autostrada A12 a Ceparana. "Decisione per nulla scontata e da noi più volte sollecitata – intervengono i coordinatori dei due comitati – ora è necessario mettere mano ad una rivisitazione dell’intera viabilità per un comprensorio in cui gravitano 40mila cittadini e 960 aziende. Bisogna mettere in atto un nuovo modo di affrontare il nodo viabilità di tutto il territorio tosco-ligure interessato che ha evidenziato una notevole fragilità dovuta a ricorrenti smottamenti sulle strade che si sono dimostrate non idonee ad assorbire i notevoli volumi e tipologie di traffico di tale territorio".

Un territorio che deve soddisfare le esigenze delle attività artigianali, industriali e turistiche che coesistono "attualmente attraverso un progetto di sviluppo che deve coinvolgere necessariamente Toscana e Liguria". Da qui la richiesta di "predisporre un piano viabilistico per l’intero comprensorio che sia in grado di rispondere alle esigenze, a fronte di una viabilità comunque complicata dalla presenza di strade obsolete ed inadatte ad un volume di traffico di oltre 30mila mezzi di di cui il 20% costituito da mezzi pesanti. Secondo i comitati sarà necessario "sollecitare la disponibilità dei vari soggetti istituzionali che dovranno attivare i tavoli necessari e dimostrare, ancora una volta, di essere capaci di collaborare insieme. Se ciò non avvenisse, il rischio di ripiombare presto nell’emergenza viabilità rappresenta un pericolo imminente e concreto".

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate sull’argomento dai amministratori pubblici e associazioni di categoria ("completare il casello autostradale di Ceparana realizzando anche le rampe in entrata e in uscita in direzione Genova, oltre al collegamento verso Spezia") i coordinatori dei due comitati sottolineano come sia "indispensabile ed urgente ritrovare l’unità di intenti, che ha caratterizzato tutte le componenti, politiche, sociali, sindacali e datoriali, che sono intervenute nella vicenda Ponte di Albiano Magra e rampe autostrada A12 di Ceparana. A breve organizzeremo una specifica riunione con tutte le componenti interessate, per mettere in campo un gruppo coeso di parti in causa in grado di raggiungere nei tempi e modi più solleciti questi obbiettivi".