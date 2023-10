Ragazza colpita da cavallo, grave 15enne colpita all’addome

Pian di Follo (la Spezia), 19 ottobre 2023 – Paura l’altro pomeriggio al centro ippico di Pian di Follo per una ragazza di 15 anni che è stata colpita accidentalmente con un calcio da un cavallo. E’ accaduto attorno alle ore 18,45 al Centro ippico Val di Vara in via Alessandro Volta, all’interno della cittadella dello sport.

La ragazza, per fortuna, è stata colpita dall’animale all’addome e non alla testa, altrimenti le conseguenze potevano essere ben peggiori. Il cavallo avrebbe scalciato da dietro e il colpo ricevuto con gli zoccoli è stato comunque violento. La giovane è finita a terra ed è immediatamente scattato l’allarme al 118. La centrale di Spezia Soccorso ha subito inviato alla cittadella dello sport di Pian di Follo l’automedica Delta con medico e infermiere a bordo e un’ambulanza della Croce Rossa di Follo, che hanno raggiunto celermente il Centro ippico Val di Vara.

La quindicenne colpita all’addome dal cavallo, visibilmente scossa anche se non ha mai perso conoscenza, è stata visitata sul posto e il medico ha deciso l’immediato trasferimento all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso. Arrivata al pronto soccorso, la ragazza è stata portata nella shock room dotata di apparecchiature tecnologicamente avanzate e dedicata al trattamento dei pazienti particolarmente critici. Per fortuna, nonostante il forte calcio ricevuto all’addome, per la ragazza non è stato necessario il trasferimento in rianimazione.

E’ stata ricoverata in medicina d’urgenza e sottoposta a tutti gli esami del caso. Col trascorrere delle ore le sue condizioni sono migliorate. Anche se in questo momento la notizia più importante è che stia bene, si cerca di far luce su come sia potuto accadere un simile incidente. Il calcio di un cavallo può essere infatti molto pericoloso e la regola vuole che non si debba mai passare troppo vicino dietro all’animale.