"Radio Red Hot: tributo ai Red Hot Chili Peppers allo Smood di Ceparana"

Un’altra grande novità in questo inverno musicale proposto dallo Smood di Ceparana. Questa volta, ospiti del music live spezzino, domani a partire dalle 22, saranno i Radio Red Hot, tributo alla band californiana, formatosi nel 2011, ma che ha preso la sua forma definitiva con l’avvento di Valentino Miari alla voce, avvenuto tre anni più tardi. Una rivisitazione dell’universo musicale dei Red Hot Chili Peppers, attraverso un attento studio, nel quale la massima attenzione è stata data al suono asciutto della chitarra dove Franco Cipollini ha l’arduo compito di riprodurre le sonorità di John Frusciante. Un repertorio che delizierà per circa due ore gli appassionati del genere e gli amanti della buona musica in generale. Miari e Cipollini saranno coadiuvati da Daniele Buffoni alla batteria e da Rick Lorenzetti al basso che, per l’occasione, sostituirà Gianfranco Di Tullio. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 328 7671213.