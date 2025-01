Raccontarsi grazie a Boost

Questa volta in Accademia si impara a creare dei contenuti. Di che tipo? ‘Boost’, il progetto promosso da Fondazione Carispezia rivolto ai giovani e dedicato all’orientamento scolastico e lavorativo, prosegue a febbraio con l’arrivo del nuovo corso gratuito nella struttura di via Vanicella 12: un laboratorio di storytelling. L’associazione spezzina Mitilanti, con all’attivo workshop sulla poesia, poetry slam, laboratori di scrittura e diverse iniziative in ambito culturale e formativo, torna in Accademia dal 4 febbraio fino al 1° aprile, proponendo un nuovo laboratorio che fornirà una panoramica generale per imparare a raccontare e raccontarsi in modo efficace.

In programma otto lezioni settimanali a cura di Andrea Fabiani, Filippo Lubrano, Marta Michelis e Francesco Terzago in cui sviluppare gli strumenti per raccontare se stessi, i luoghi e la comunità, la società e il brand per le imprese. Partendo dal testo, ma senza limitarsi a esso, verranno utilizzati anche video, audio e immagini per creare narrazioni nell’era digitale e dei social media. Tutti gli incontri del corso avranno inizio alle 18 e dureranno massimo 1 ora e 30 minuti e i Mitilanti, noti anche per le loro kermesse di poetry slam, sapranno catturare l’attenzione dal primo all’ultimo istante.

Il progetto ‘Boost’ continuerà con altri tre corsi gratuiti fino a maggio 2025: a marzo la docente di informatica Serenella Marasco tornerà in Accademia con ‘Diventa un master di Excel - Corso intermedio’, per approfondire un uso più avanzato del programma; ad aprile si terrà ‘Muoversi in Europa’, un incontro tenuto da Elena Sturlese e Federica Zanello dedicato ad approfondire le opportunità di mobilità e lavoro nell’Unione Europea, in collaborazione con il Centro Europe Direct Provincia della Spezia ed Eures; e infine, durante il mese di maggio, si svolgerà ‘Pillole di educazione finanziaria’, a cura di Crédit Agricole Italia, un corso per acquisire le conoscenze di base del mondo finanziario, imparando a metterle in pratica nella vita quotidiana.

La partecipazione a tutti i corsi è gratuita, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti, attraverso l’App Accademia La Spezia oppure via email all’indirizzo [email protected]. Per consultare calendario e orari di tutti gli appuntamenti oltre all’app consultare il sito www.accademialaspezia.it.

Marco Magi