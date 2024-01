Raccolta differenziata. Ecco la tariffa puntuale

Misurazione puntuale dei rifiuti non riciclabili, nuove eco-isole integrative del servizio e rinnovamento cestini: così il Comune di Riomaggiore punta a una maggiore sostenibilità ambientale. Il piano, presentato in questi giorni, è realizzato con la collaborazione di Acam Ambiente e il sostegno del Parco nazionale, attraverso fondi Zea. La novità più impattante sarà l’introduzione della misurazione dei rifiuti non riciclabili: il sacchetto utilizzato finora per conferire tale tipologia di rifiuto verrà sostituito con un mastello grigio con microchip da esporre la sera precedente il giorno di raccolta. Il nuovo mastello grigio con microchip permetterà di conteggiare in maniera puntuale i conferimenti del rifiuto residuo non riciclabile ai fini dell’applicazione della ’Tari Puntuale’, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2024. Per le attività commerciali sono previsti anche contenitori di dimensioni maggiori. Il nuovo mastello sarà obbligatorio dal 4 marzo. Non solo. Il Comune ha introdotto un servizio ad hoc per strutture ricettive e seconde case: per agevolare i conferimenti saranno posizionate sul territorio 8 eco-isole videosorvegliate, accessibili tramite autenticazione dell’utente con eco-card (che saranno inviate per posta). Per quest’anno sarà mantenuto anche il servizio porter mobile dedicato alle attività ricettive. I nfine, per migliorare il decoro saranno posizionati circa 200 nuovi cestini per la raccolta differenziata, in sostituzione e potenziamento di quelli attuali, e saranno posizionati nelle zone di maggior afflusso 4 compattatori per la plastica.