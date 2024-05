Raccoglie 40 chili di piante 'preziose' alle Cinque Terre, denunciato dai carabinieri

Monterosso, 30 maggio 2024 – Denunciato dai carabinieri per aver raccolto delle piante 'preziose'.

È successo alle Cinque Terre, dove i militari del nucleo carabinieri 'Parco' Cinque Terre hanno fermato e deferito all'autorità giudiziaria un uomo, per aver raccolto e danneggiato la vegetazione nel Parco Nazionale delle Cinque Terre.

In particolare l’uomo è stato trovato in possesso di quasi 40 chilogrammi di essenze erbacee della specie Lunaria, comunemente chiamata 'Moneta del Papa', che essiccata viene generalmente utilizzata per creare mazzi di fiori a scopo ornamentale durante l’inverno.

Il nome Moneta del Papa deriva proprio dalla forma dei frutti perché, data la somiglianza alle monete, si pensava portasse ricchezza, invece per la sua forma e lucentezza si pensava portasse i favori della dea Luna, proteggendo i possessori da miseria e spiriti maligni.

La Lunaria è stata sequestrata e si calcola che, una volta essiccata, avrebbe fruttato una cifra considerevole sul mercato florovivaistico: dai 5.000 ai 7000 euro.

Marco Magi