Quinta Maratona con il Circolo fotografico per le vie del centro

Tutti in marcia nelle vie del centro storico oppure nell’immediata periferia ... ma con la macchina fotografica a tracolla, pronta a immortalare immagini originali e vincenti seguendo la traccia voluta dagli organizzatori. Si ’corre’ domenica la quinta edizione della Maratona fotografica evento organizzato dal Circolo fotografico sarzanese che si avvale del patrocinio del Comune di Sarzana e di Regione Liguria. L’iniziativa curata dall’associazione presieduta da Tiziano Gagliardi è in programma nella giornata di domenica e ha come obiettivo quello di valorizzare le bellezze del nostro territorio unendo nella bella e originale contesa artistica sia appassionati della fotografia che semplici simpatizzanti.

L’iniziativa infatti è aperta a tutti e può essere usato qualsiasi strumento fotografico, anche telefonini e tablet, seguendo i quattro temi che verranno assegnati nel corso della giornata svelati soltanto domenica mattina a concorrenti. I temi verranno consegnati alle 10, 12 14 e 16 al click point allestito di fronte a palazzo comunale in poazza Luni .

I partecipanti dovranno inviare prima di luned’ prossimo, 8 aprile, una fotografia per ogni tema per un totale di 4 opere e spetterà alla giuria composta da esperti il compito di valutare gli elaborati. L’appuntamento è per domenica alle 8.30 in piazza Luni per il ritiro del kit e la maglietta ufficiale della manifestazione. Alle 10 verrà consegnato il primo tema dando il via alla competizione. In palio al vincitore il premio "Città di Sarzana". Per partecipare occorre iscriversi attraverso il sito internet del Cicolo Fotografico Sarzanese all’indirizzo www.sarzanafotografia.it versando la quota di partecipazione sul conto corrente bancario indicato con causale "5^ Maratona Fotografica" oppure direttamente domenica mattina al click point di piazza Luni dalle 8.30 alle 10.