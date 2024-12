’Qui è altrove’ al Nuovo

Il film documentario ‘Qui è altrove: Buchi nella realtà’, scritto e diretto da Gianfranco Pannone, continua il suo tour nelle sale italiane per raccontare come un altro carcere sia possibile. Il film distribuito da Bartlebyfilm sarà in programma giovedì, alle 21.15, al cinema Il Nuovo. La pellicola di Pannone è realizzata con il sostegno di Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa e con il patrocinio di Associazione Antigone. Il documentario racconta l’esperienza del progetto di teatro in carcere ‘Per Aspera ad Astra - Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza’ partendo dalla masterclass che si tiene ogni anno a Volterra sotto la guida di Armando Punzo e della Compagnia della Fortezza.

Il progetto ‘Per Aspera ad Astra’, promosso da Acri e sostenuto da dodici Fondazioni di origine bancaria, nasce proprio dall’esperienza ultratrentennale della Compagnia della Fortezza di Volterra. Giunto alla settima edizione, ‘Per Aspera ad Astra’ è in corso oggi in 16 carceri italiane, dove realizza innovativi e duraturi percorsi di formazione professionale nei mestieri del teatro, che hanno coinvolto complessivamente oltre 1.000 detenuti, grazie al lavoro di 16 compagnie teatrali che condividono l’approccio e la metodologia di intervento. Alla Spezia il progetto è reso possibile, con il sostegno di Fondazione Carispezia, dalle attività svolte annualmente all’interno della casa circondariale della Spezia, da Scarti Centro di produzione teatrale d’innovazione. L’esperienza condivisa nell’ambito di questa iniziativa nazionale, testimonia come sia possibile lavorare nelle carceri mettendo al centro la cultura. Ad alimentare e rendere fattibile quest’esperienza c’è un’inedita comunità, composta da una molteplicità di soggetti, coinvolti ciascuno con ruoli diversi: Fondazioni di origine bancaria, compagnie teatrali che curano la formazione, direttori e personale degli istituti di pena, detenuti. La proiezione del film sarà accompagnata dagli interventi in sala del regista del film Gianfranco Pannone, di Armando Punzo, regista e fondatore della Compagnia della Fortezza, di Enrico Casale e Alice Parodi di Scarti. È possibile acquistare o prenotare il biglietto sul sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it oppure tramite WhatsApp al 348 5543921.

Marco Magi