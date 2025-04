Quelle ’Ombre sull’acqua’

Raggiunge Palazzo Firenze, nella capitale, la raccolta di poesie dello spezzino Egidio Di Spigna. Nei locali di piazza Firenze 27 a Roma, venerdì alle 17, la Società Dante Alighieri presenta la silloge poetica del cantore del Golfo dei Poeti e delle Cinque Terre Di Spigna, intitolato ‘Come ombre sull’acqua’, pubblicato nel marzo dello scorso anno da Ibiskos Ulivieri. Con l’autore interviene anche Carlo Raggi, presidente del comitato della Società Dante Alighieri della Spezia. Sarà presente pure Marilda De Nuccio, vicecapodelegazione del Fai di Roma. "Nelle poesie di Egidio Di Spigna si coglie l’immenso respiro del mare – illustra Raggi – nella profonda vitalità dell’io lirico di un impareggiabile poeta contemporaneo".

Il libro invita a considerare la "stupefacente varietà di motivi ispiratori", che si mostrano, sfumano e infine giungono ad adombrare l’acqua nei versi di un autore che "è un autentico Poeta: poeta per istinto e per scelta, per tradizione e per acclamazione. In effetti, il suo ‘fare poesia’ risponde ad una necessità interiore, a una sorta di irrefrenabile spinta a scrivere". Il volume, che conta 110 pagine, vanta le illustrazioni di Francesco Vaccarone e Cristina Mugerli. Egidio Di Spigna, medico chirurgo, è appassionato di poesia fin dal tempo dei suoi studi classici, comunque ha già pubblicato nel 2013 la raccolta di versi ‘Dietro l’uscio socchiuso’ (per le Edizioni Giacché, sempre con la collaborazione di Vaccarone), mentre nel 2019 ha presentato ‘Concerto’. Vincitore di importanti concorsi letterari, sia con libri editi che con poesia inedita, è entrato a far parte di giurie prestigiose ed è attualmente presidente di giuria del premio ‘La baia dell’arte di Portovenere’. Il dottore spezzino si dedica assiduamente alla composizione poetica e recita, con grande apprezzamento del pubblico, le sue poesie, in particolare quelle dedicate alla terra di Liguria. La poesia per Di Spigna nasce dalla necessità profonda e vitale dello stesso esistere umano. L’evento romano sarà trasmesso in diretta streaming su www.Dante.global, mentre chi volesse partecipare di persona può farlo e da parte dei promotori è gradita la conferma via mail a [email protected].

Marco Magi