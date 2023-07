Quei viaggi nel tempo Le schede-amarcord per custodire la storia e tramandarla ai giovani

Da ponente a levante, un’ideale a navigazione-abbraccio quella scandita dalle schede che accompagnano, sulla rotta del Palio del Golfo, l’uscita de La Nazione e si fanno piccoli tesori da conservare. Ieri, dopo il battesimo di Porto Venere, è stata la volta delle Grazie. Giornata non poteva essere migliore: quella delle regate prepalio con la loro cornice di festa terrestre per organizzazione della borgata marinara. Il presidente Emanuele Bianchi è stato tra i primi a recarsi nell’edicola gestita da Marco Grifoni per vedere il risultato del lavoro dell’interazione con la redazione per dare contenuto e veste dalla scheda. "Un bel vedere e bel leggere. E una bella carica: riappropriarci della storia aiuta ad accrescere le motivazioni dell’impegno nel presente. Grazie dell’attenzione..." "Anche così fatica e entusiasmo si saldano in un unico slancio di passione, destinata a crescere man mano che ci si avvicina al giorno del Palio" dice il dirigente plaudendo dall’iniziativa di ‘Qn-La Nazione’: tredici schede per approfondire la storia delle tredici anime marinare del Golfo e conoscere gli equipaggi che parteciperanno alla 98esima edizione del Palio, che fino al 3 agosto; accomagneranno l’uscita in edicola del quotidiano, senza costo aggiuntivo per i lettori.

Oggi è la volta della borgata del Fezzano. L’iniziativa di Qn-La Nazione si svolge in collaborazione con il Comitato delle borgate e con il sostegno di Fondazione Carispezia, Camera di commercio, Cna, Coop Liguria, Latte Tigullio e Audio Progress. Appuntamenti imperdibili attraverso i quali gli appassionati della manifestazione sportiva e culturale più importante della provincia (ma non solo) possono collezionare una scheda dedicata a ogni borgata marinara del golfo. Tredici cartelle in formato 30x21, stampate a colori su carta opaca, confezionate per ospitare la storia, le foto e gli equipaggi senior, femminili e junior che prenderanno parte all’edizione del Palio del Golfo ormai alle porte. Storie, aneddoti e curiosità di ogni borgata sono arricchite dalle immagini recuperate dall’immenso archivio dello storico reporter della redazione spezzina de La Nazione, Mauro Frascatore, assieme a quelle scattate nelle scorse settimane da sua figlia Alexia, che ne ha raccolto l’eredità professionale. La distribuzione delle schede scandisce la marcia di avvicinamento al 4 agosto, giorno in cui sarà distribuito gratuitamente, in abbinamento con una copia dell’edizione spezzina de La Nazione, il libro ‘Le Signore del Palio’, realizzato da Qn-La Nazione per celebrare le donne del Palio del Golfo. La lunga serie di iniziative si concluderà poi a metà agosto, con il terzo omaggio: in quell’occasione, chi acquisterà una copia dell’edizione spezzina de La Nazione riceverà anche un poster a colori dedicato alla 98esima edizione della disfida remiera.