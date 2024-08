Quattro giorni con ’Percorsi’. Focus sulle generazioni ribelli con le scrittrici Tobagi e Cavallo

Si parlerà di ‘generazioni’ nella quinta edizione di ‘Percorsi’, festival promosso e organizzato dal Comune di Santo Stefano di Magra in collaborazione con Ad Eventi, in programma da dopodomani, giovedì, a domenica. ‘Generazioni Ribelli’ è il nome del primo incontro di giovedì alle 21.30 con Benedetta Tobagi e Francesca Cavallo, ospiti e relatrici. Benedetta Tobagi, scrittrice e storica, ha scritto tra gli altri ‘La Resistenza delle donne’ (Premio Campiello 2022); Francesca Cavallo, scrittrice e attivista, è nota per il bestseller ‘Storie della buonanotte per bambine ribelli’, i suoi libri per l’infanzia, tradotti in oltre 50 lingue, hanno venduto più di 7 milioni di copie. ‘Che ci faccio qui’ è il titolo dell’intervento di Domenico Iannacone ospite venerdì, sempre alle 21.30: le sue note inchieste giornalistiche lo condurranno a raccontare storie di umana fragilità, di resistenza e di riscatto.

Doppio appuntamento sabato, intanto con Edoardo Prati alle 20.45: giovane appassionato di letteratura classica, ha conquistato i social con oltre 500mila follower su Instagram e milioni di visualizzazioni su TikTok, ‘Generazioni di parole d’amore’ è il tema che porterà a Santo Stefano. Il secondo ospite della serata, atteso per le 21.45, sarà il senatore a vita Mario Monti: ex presidente del Consiglio ed ex ministro dell’Economia, condividerà le sue riflessioni sull’economia, la politica e i rischi della ‘Demagonia’, titolo dell’incontro. Sarà Walter Veltroni a chiudere la quinta edizione di questa fortunata rassegna. Vicepresidente del Consiglio, ministro dei Beni e delle attività culturali, sindaco di Roma e primo segretario del Partito democratico, Veltroni, autore di numerosi saggi e romanzi, e regista di film e documentari, interverrà con lo speech dal titolo ‘I valori delle generazioni: la libertà’. Iannacone, Prati e Mario Monti saranno intervistati sul palco dal giornalista Niccolò Re; Tobagi insieme a Cavallo, e poi Veltroni da Filippo Lubrano. A ‘Percorsi’ c’è spazio anche per i bambini: per tutte le sere di rassegna, alle 20.30 in piazza della Chiesa, si terrà il laboratorio di parole e dipinti d’arte ‘Il Dipinparlando’ per bambini da 5 a 11 anni, a cura dell’associazione Tartastoj. Info e prenotazioni: 328 7074162 o 327 4422911.

Marco Magi