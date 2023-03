Quasi 18mila assunzioni tra marzo e maggio Tirano commercio turismo e costruzioni

Turismo, commercio, servizi e costruzioni. Sono i settori in cui è previsto il maggior numero di assunzioni questa primavera nelle tre province liguri di riferimento della Camera di Commercio Riviere di Liguria. A marzo sono previste complessivamente 5.080 entrare tra Savona, La Spezia e Imperia, in tutta la regione sono 11.200. È quanto emerge dalle rilevazioni del Sistema informativo Excelsior.

Tra marzo e maggio nelle tre province sono 17.860 i nuovi assunti previsti, con un incremento complessivo di 4.300 unità rispetto allo stesso periodo del 2022. La provincia in cui si registreranno più assunzioni a marzo è Savona, con 2.050 (+410 rispetto a marzo 2022), 7.630 le entrate previste nel periodo marzo-maggio. A marzo il 18 per cento dei contratti sarà a tempo indeterminato o di apprendistato. Nei servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici sono previste 730 assunzioni nel mese di marzo e 3030 nel trimestre marzo-maggio. Le entrate complessive programmate alla Spezia a marzo sono invece 1.990 (+450) e 6.300 quelle complessive del trimestre (con un incremento di 1.440 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). In questo caso, cioè relativamente alla provincia spezzina, nel 23 per cento dei casi i contratti saranno stabili. Solo nel turismo a marzo, sempre nella provincia spezzina, le assunzioni saranno 820, nel trimestre, invece, 2.570. Nella provincia di Imperia, infine, a marzo ci saranno 1.040 nuove assunzioni (+ 110), 3.930 nel trimestre (+ 610). Nel settore del turismo 390 assunzioni nel mese di marzo e 1.710 nel trimestre compreso tra marzo e maggio.