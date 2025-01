Quarta sconfitta consecutiva per la Fezzanese. I verdi sprofondano negli abissi della classifica

Fezzanese 1 Poggibonsi 3

FEZZANESE: Nucci, Benassi, Bechini, Nicolini (46’ Beccarelli), D’Alessandro, Giammarresi (46’ Giampieri), Martera (61’ Sacchelli), Cantatore (65’ Fiori L.), Loffredo, Ngom, Mariotti. A disp. Pucci, Antezza, Salvetti, Campagna, Scieuzo. All. Gatti.

POGGIBONSI: Pacini, Cecconi, Martucci, Belli (64’ Salvadori), Bigica, Bellini, Vitiello (91’ Lepri), Massai (57’ Boganini), Fremura, El Dib (81’ Pisco), Mignani (71’ Borri). A disp. Baracco, Bruni, Tanganelli, Fermi. All. Calderini.

Arbitro: Spagnoli di Tivoli (assistenti Crostella di Foligno e Lauri di Modena).

Marcatori: 31’ Mariotti; 37’, 57’ e 60’ Vitiello.

SERAVEZZA - Quarta sconfitta consecutiva per la Fezzanese che perde 3-1 con il Poggibonsi a Seravezza. Resta pertanto precaria la situazione di classifica dei fezzanoti sempre più ultimi in fondo alla classifica. Equipe di Andrea Gatti che mancava comunque di giocatori importanti come gli ex professionisti Cesarini e Bruccini infortunati come Masi e Stradini ai quali si univa anche l’assenza dello squalificato Lunghi. Facevano, invece, il loro esordio in maglia verde il neo acquisto Nucci ed il giovane, classe 2006, Martera. Verdi locali che malgrado siano andati in vantaggio hanno subito la rimonta dei giallorossi ospiti a causa di alcune ingenuità difensive. Senesi che partono subito forte e al 9’ Mignani in acrobazia, su punizione di Belli, mette fuori di poco. Al 20’ lo smarcato Bellini di testa impegna Nucci su corner di Belli. Al 31’ Fezzanese in vantaggio con Mariotti da sottomisura che finalizza una bella triangolazione con Nicolini e Loffredo. Poco dopo al 32’ Pacini di testa anticipa in uscita il lanciato Mariotti. La palla giunge a Cantatore che dal limite impegna ancora Pacini. Al 37’ il bomber Vitiello pareggia dopo aver rubato palla a Giammarresi. Al 41’ Belli si libera bene ed in velocità calcia di poco a lato. Al 43’ Martera manca la deviazione vincente da due passi su bel cross di Ngom. Al 57’ i toscani ribaltano il risultato con Vitiello che fa doppietta con un preciso diagonale. Al 59’ i padroni di casa potrebbero pareggiare ma Ngom calcia di un soffio fuori un invitante cross del neoentrato Giampieri. Un minuto dopo il tris di Vitiello che fa tripletta approfittando di un errore difensivo locale. All’89’ Salvadori spreca una ghiotta occasione in contropiede. Al 92’ provvidenziale respinta di un difensore toscano su tiro di Ngom.

Paolo Gaeta