Quando la scienza incontra l’arte

‘La scienza incontra l’arte: pixel art’ è il laboratorio organizzato per giovedì, dalle 16.30, alla Biblioteca speciale d’Arte e Archeologia di via del Prione. La relazione tra il Puntinismo e i pixel odierni è uno degli esempi che testimonia come scienza, tecnologia ed arte abbiano in comune un percorso iniziato nel passato. Attraverso il laboratorio pratico di pixel art, i bambini si cimenteranno in disegni che mettono in evidenza la struttura a quadretti facendone un espediente artistico, avvicinandoli in modo intuitivo al coding. Il laboratorio è gratuito con prenotazione obbligatoria ed è inserito in ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’, il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dal Comune della Spezia, a cura dei musei civici e del Sistema bibliotecario urbano. Per avere ulteriori informazioni e per le prenotazioni contattare il numero 0187 727918 oppure inviare una mail a [email protected].