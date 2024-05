"Qua è tutto mio, non ho problemi". Cozzani dà garanzie per i leadwall

Matteo Cozzani in qualità di sindaco di Porto Venere, quindi pubblico ufficiale, in concorso con il fratello Filippo è accusato di aver ricevuto per l’esercizio delle proprie funzioni utilità per sè e per le aziende di famiglia OF e Segnalvara dagli imprenditori genovesi Giovanni Olcese e Ivan Pitto interessati a collocare loro leadwall pubblicitari anche a Porto Venere. Con affermazioni del tipo: "Qua è tutto mio". Cozzani riceve Pitto descrivendo le attività imprenditoriali familiari e mostrando i brick di acqua che teneva in mostra in ufficio. "Le produciamo noi, io e mio fratello, la vende mio fratello, adesso è uscita di Genova, c’è di Rapallo, delle Cinque Terre, di Lerici". Pitto: "Però fai anche la segnaletica?". Cozzani: "Facciamo la segnaletica... sì, sì, faciamo un po’ di roba, siamo attivi". Manifestava quindi disponibilità all’installazione di leadwall a Porto Venere, suggerendo anche i luoghi ’suoi’ più opportuni per l’installazione.

"Questa è una posizione spettacolare, dove la gente...lo vedono praticamente tutti. E lì non ci rompe secondo me le palle nessuno. Magari la Soprintendenza, ovviamente, però... faccio vedere. Arrivi qua e inizia il senso unico di Porto Venere... lo piazziamo qui con i pali. Qua c’ho già la corrente, questo qui...sono già davanti al Comune, e lì facciamo un contratto dove ogni tre minuti mi metti ’Benvenuti in Porto Venere’ e il resto è tutta pubblicità che vendio. Qua è tutto... qua è tutto mio, non c’ho problemi, capito?".

Il sindaco manifestava disponibilità anche a presentare ad amministrazioni liguri l’azienda di Olcese e Pitto: "Noi staimo cercando di fare un pacchetto Liguria con delle chicche, che può essere Porto Venere, Cinque Terre... abbiamo una serie di Comuni tra cui Recco dove siamo a buon punto per mettere gli schermi in cambio della segnaletica stradale".

Cozzani in conclusione indicava di contattare il fratello Filippo: "Ti mando mio fratello, tanto è lui che preventiva tutto, ti giro già il suo numero". Olcese e Pitto omaggiavano i fratelli Cozzani di un mese di pubblictà gratis (giugno 2022) all’acqua brick della loro ditta sul leadwall di Rapallo, servizio del valore commerciale di circa 2.400 euro.

