Pulizie di primavera sulle spiagge amegliesi

L’arrivo della primavera comporta anche i primi interventi sulle spiagge in previsione della prima “ondata” vacanziera prevista per Pasqua. Anche il Comune di Ameglia, così come Sarzana ente confinante sul litorale, ha autorizzato i concessionari delle spiagge di Fiumaretta e Bocca di Magra a mettere a disposizione dei privati cittadini il materiale ligneo depositato dopo le mareggiate dell’inverno per il prelievo ed il successivo riutilizzo. La legna però non dovrà contenere materiali inquinanti e dovrà essere privata di tutto il materiale estraneo ovvero carta, plastica, gomme, lattine che dovrà essere invece gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti, nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani. E’ consentito I’ utilizzo di attrezzi e mezzi meccanici motorizzati in sito area demaniale per il prelievo del materiale. Il materiale ligneo residuale rimasto suII’areniIe, potrà essere bruciato esclusivamente in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri, possibilmente asciutto o con bassa umidità per limitarne la produzione di fumo da parte dei cittadini, dalle ore 5.30 alle ore 11,30 esclusi i giorni festivi e prefestivi. Non è ammessa la presenza contemporanea di più roghi nello stesso luogo ovveri posti a una distanza inferiore a cinquanta metri. Le operazioni dovranno terminare entro il 18 aprile.