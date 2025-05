Lizzarella, terminata la pulizia del canale scolmatore

Si sono concluse in questi giorni le attività di pulizia dello scolmatore del canale Lizzarella in piazza Brusacà a San Terenzo. L’intervento, che ha consistito nell’asportazione della sabbia dal sedime del canale che si accumula durante la stagione invernale principalmente in occasione delle mareggiate, si era reso necessario per rendere idraulicamente adeguato il tratto di condotta nella zona della scogliera, che durante la stagione estiva consente di deviare le acque dei canali Lizzarella e Portiolo in mare aperto salvaguardando l’arenile e lo specchio acqueo dell’intera baia garantendo maggiore sicurezza ed igiene. La deviazione del canale ha ottenuto il nulla osta idraulico; l’intervento ha un valore di 30mila euro finanziato con fondi di bilancio.

"Anche la pulizia preventiva delle condotte fognarie, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, avviene in capo a Acam in quando gestore, per conto della Provincia della Spezia, del sistema idrico integrato grazie ad interventi puntuali nei tratti ritenuti più critici, gli stessi punti ove in passato si verificavano copiose fuoriuscite che oggi non avvengono più – sottolinea il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti –. Le nostre acque risultano oggi eccellenti su tutti i punti di prelievo il che ci ha indotto a richiedere alla Fee due ulteriori Bandiere blu"